Залийте в стік цю рідину — і раковина більше не смердітиме

Усунути проблему легко за допомогою двох інгредієнтів

Сучасна сантехніка забезпечує кожному з нас високий рівень гігієни та свіжості у ванній кімнаті та на кухні. Але коли вона виходить з ладу, потрібно втручання фахівця. Однак не завжди потрібно поспішати звертатися до майстра, оскільки деякі неприємності, наприклад, очищення засмічення або усунення неприємних запахів з раковини, можна зробити самостійно.

Якщо ви помітили неприємний запах з раковини, то легко і швидко можна розв'язати цю проблему, використовуючи два простих компоненти — два лимони та харчову соду. Про це пише cpykami.

Як прибрати неприємний запах у раковині

Вижимаємо сік з лимонів, потім нагріваємо його в мікрохвильовій печі або на плиті, щоб рідина була гаряча. Потім додаємо дві столові ложки соди (або соду можна спочатку висипати окремо в раковину, а потім додати гарячий сік). Переливаємо отриману суміш у раковину та залишаємо на одну годину. Після цього ми заливаємо в раковину гарячу воду, яку можна взяти з-під крана.

Раніше "Телеграф" писав, як прочистити труби від жиру в раковині — вантуз вам більше не знадобиться.