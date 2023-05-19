Духовка завжди буде ідеально чистою, якщо робити одну просту процедуру після кожного її використання

Більше не потрібно відтирати засохлі жирні плями

Зберігати чистоту набагато простіше, ніж займатися трудомістким очищенням плити від старих плям, адже це потребує значного часу та сил.

Якщо після кожного приготування їжі застосовувати один простий трюк, то вам більше не доведеться витрачати багато часу на видалення жирних плям, що засохли, з духовки. Крім того, будь-які запахи з духовки швидко підуть геть і не доставлятимуть незручностей, пише cpykami.

Як підтримувати чистоту духовки

У глибоку тарілку наливаємо окріп. Додаємо в неї одну столову ложку засобу для миття посуду. Беремо тарілку та поміщаємо її у вже вимкнену духовку після завершення приготування страви. Закриваємо дверцята і залишаємо доти, доки вода повністю не охолоне. Потім беремо ганчірку, занурюємо її в розчин мила і протираємо стінки та дверцята. Весь бруд просто відвалюватиметься на очах!

Раніше "Телеграф" писав, як очистити решітку духовки до блиску. Проста хитрість зі звичайним пакетом заощадить час та сили.

Також ми розповідали, як легко і без особливого клопоту почистити духовку до ідеального стану. Вам знадобиться лише один компонент.