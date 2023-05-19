Колір в інтер’єрі: як влаштувати гармонію у кожній кімнаті

Якщо ваш дизайнер не може вгодити вашим примхам, зробіть усе самі

Колір впливає на наше сприйняття простору, настрій, емоції та стиль. Він грає набагато важливішу роль, ніж може здаватися, тож не варто перетворювати свою оселю на апартаменти "Пшонка стайл", а поставитися до підбору барв відповідально. Але як правильно підібрати колір для різних кімнат у вашому домі? Як створити гармонійну і затишну атмосферу за допомогою кольору? Ось деякі поради, які допоможуть вам обрати ідеальну палітру колір для вашого інтер’єру.

1. Враховуйте функцію кімнати

Коли ви обираєте колір для кімнати, перш за все подумайте про те, яка її функція і який настрій ви хочете створити в ній. Наприклад, для спальні підходять спокійні та заспокійливі кольори, які сприяють релаксації і сну. Такими можуть бути блакитний, зелений, бежевий або лавандовий. Для вітальні підходять теплі і затишні кольори, які стимулюють спілкування і гостинність. Такими можуть бути жовтий, оранжевий, коричневий або червоний. Для робочої кімнати підходять свіжі та енергетичні кольори, які покращують концентрацію і творчий потенціал. Такими можуть бути білий, синій, фуксія або зелений.

2. Використовуйте колесо кольору

Колесо кольору — це корисний інструмент для створення гармонійної колірної схеми. Колесо кольору складається з трьох основних кольорових груп: первинних (червоний, жовтий, синій), вторинних (зелений, оранжевий, фуксія) і третинних (кольори, як кольору в інтер’єрі. Колесо кольору складається з трьох основних кольорових груп: первинних (червоний, жовтий, синій), вторинних (зелений, оранжевий, фуксія) і третинних (кольори, які утворюються змішуванням первинних і вторинних). За допомогою колеса кольору ви можете створити різні типи колірних схем, які будуть гармонійно поєднуватися між собою.

3. Вибирайте тип колірної схеми

Залежно від того, які кольори ви обираєте на колесі кольору, ви можете отримати різні типи колірних схем. Ось деякі з них:

Моноколірна схема — це коли ви використовуєте один колір у різних відтінках і насиченостях. Наприклад, блакитний колір у світлих і темних тонах. Ця схема створює спокійну і злагоджену атмосферу, але може бути нудною без контрастних акцентів.

Аналогова схема — це коли ви використовуєте кольори, які розташовані поруч на колесі кольору. Наприклад, зелений, блакитний і фуксия. Ця схема створює живий і насичений ефект, але потребує балансування теплих і холодних тонів.

Комплементарна схема — це коли ви використовуєте кольори, які розташовані протилежно на колесі кольору. Наприклад, червоний і зелений. Ця схема створює контрастний і динамічний ефект, але потребує обережності, щоб не переборщити з насиченням.

Роздільно-комплементарна схема — це коли ви використовуєте один колір і два кольори, які розташовані по боках від його комплементарного кольору. Наприклад, жовтий і фуксия з блакитним. Ця схема створює багатогранний і цікавий ефект, але також потребує гармонізації тонів.

Тріадна схема — це коли ви використовуєте три кольори, які розташовані на однакових відстанях на колесі кольору. Наприклад, червоний, жовтий і синій. Ця схема створює яскравий і насичений ефект, але також потребує балансування світлих і темних тонів.

4. Дотримуйтеся правил 60-30-10

Щоб правильно розподілити кольори у вашому інтер’єрі, використовуйте просте правило 60-30-10. За цим правилом, 60% простору має бути в основному кольорі, 30% — в другорядному кольорі і 10% — в акцентному кольорі. Основний колір — це той, який створює фон і настрій кімнати. Це може бути колір стін, підлоги або меблів. Другорядний колір — це той, який доповнює основний і додає контраст. Це може бути колір занавісок, килимів або подушок. Акцентний колір — це той, який привертає увагу і робить акценти. Це може бути колір ваз, картин або світильників.

5. Надихайтеся природою

Якщо ви не впевнені, як підібрати колір для вашого інтер’єру, подивіться на природу. Природа — це найкращий дизайнер, який знає, як поєднувати кольори гармонійно і красиво. Ви можете надихнутися кольорами сезону, пейзажу, рослин або тварин. Наприклад, ви можете створити осінню атмосферу за допомогою коричневого, оранжевого і жовтого кольорів. Або ви можете створити морську атмосферу за допомогою блакитного, білого і пісочного кольорів. Або ви можете створити тропічну атмосферу за допомогою зеленого, рожевого і фуксія кольорів.

Підбір кольору в інтер’єрі — це творчий і захоплюючий процес, який може змінити ваш дім і ваше життя. Коли ви обираєте колір для вашого інтер’єру, враховуйте функцію кімнати, використовуйте колесо кольору, вибирайте тип колірної схеми, дотримуйтеся правил 60-30-10 і надихайтеся природою. Так ви зможете створити гармонійний, затишний і стильний інтер’єр для вашого дому. Також варто правильно вішати картини, які є невіддільною частиною хорошого інтер'єру. Щоб вона висила рівно, існує простий лайфхак з виделкою. А якщо ви ніяк не можете добитися результату "як з картинки", читайте, які предмети варто додати.