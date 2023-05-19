Як почистити срібло в домашніх умовах: 5-хвилинний трюк поверне блиск вашим прикрасам

Фольга і сода роблять дива з потемнілими прикрасами

Власникам срібних прикрас знайома ситуація, коли ювелірні вироби через якийсь час втрачають блиск і темніють.

Прикрасу, що втратила свій привабливий вигляд, не дуже хочеться одягати. Перед використанням срібло потрібно почистити. І важливо зробити це так, щоб не зіпсувати прикраси.

Завдяки засобам, які, напевно, знайдуться в кожному будинку, ви буквально за 5 хвилин зможете повернути сяйво своїм прикрасам зі срібла.

Вам знадобляться вода, сода та фольга. Закип’ятіть воду. Невелику тарілку оберніть фольгою і складіть срібні прикраси, які ви хочете почистити. Посипте прикраси содою так, щоб вона добре покривала вироби. Залийте соду окропом. Розпочнеться реакція. Буквально за кілька хвилин дістаньте прикрасу з води з содою. Вона буде виглядати так, ніби щойно з полиці магазину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як запобігти потемнінню срібла у скриньці.