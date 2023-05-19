Ми робимо це неправильно: китайські майстри відкрили секрети, як треба заварювати чай

Як правильно закип’ятити воду для чаю

Чай є одним із найпопулярніших напоїв у всьому світі, а тому не дивно, що у багатьох культурах є свої традиції його розпивання. Наприклад, у Китаї чайна церемонія тривала дві години. Хоча у швидкому темпі сучасного світу на це може не вистачати часу, проте поціновувачам цього напою буде корисно знати, що різні сорти чаю краще розкривають свої смакові якості за різних температур.

Як говориться в матеріалі Дао, у гарячій воді чай швидше віддає свої корисні речовини, а тому заварювати його варто саме таким чином навіть якщо ви любите прохолодні напої.

Воду варто кип’ятити до появи на поверхні бульбашок, а посуд, з якого будете пити напій, варто прогріти перед розливом. Однак не поспішайте відразу ж заливати окріп, оскільки для різних сортів чаю краще підійде своя температура:

65-70 градусів для білого чаю;

70-80 для жовтого та зеленого;

85 для улунів;

100 для чорного, червоного та пуерів.

Якщо під рукою немає градусника, можна залишити окріп охолонути на 5 хвилин, щоб отримати воду температурою 70-80 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які закуски не можна подавати разом із чаєм.

Крім того, ми писали про те, як відрізнити справжній чай від підробки та на що треба звернути увагу при покупці.