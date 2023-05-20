Пройдіть тест і дізнайтесь про себе трохи більше

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам першою

Мандала — символ гармонії та цілісності світу. Мандали з’явилися в Індії і стали допомагати монахам врівноважувати взаємозв’язки духовного та матеріального світів. Пропонуємо вам пройти простий асоціативний тест з картинки, щоб дізнатися самого себе трохи більше.

Погляньте на представлені картинки мандали та виберіть ту, яка одразу привернула вашу увагу. Підкоряйтеся своїй підсвідомості та інтуїції.

Подивіться на картинку і дізнайтеся про свою особистість :

Результати тесту:

1 — Ви є справжнім мислителем, і ставитеся до тих людей, які хочуть знати все на світі. Але ви вибираєте інформацію, яку хочете отримати, ретельно та зі знанням справи. Ви не слухатимете плітки, зате із задоволенням готові годинами спостерігати за будь-якими природними явищами. Ваші думки течуть безперервним і часом хаотичним потоком. Вам потрібно навчитися заспокоювати свій розум. Займіться йогою, медитаціями, частіше приймайте розслаблювальні ванни.

2 — У душі ви мандрівник, чи не так? Ця мандала символізує подорожі. Адже ви мрієте мандрувати світом? Звичайно, подорожі люблять багато хто, але з вами все інакше – ви із задоволенням зробили б подорожі не просто частиною свого життя, а її змістом. Або хоч би своєю роботою. Не гайте час даремно. Хто знає, може це справді ваше призначення.

3 — Ви завжди у пошуках нових вражень та нового досвіду. Ця мандала нагадує вам про те, що не слід зупинятися на досягнутому. Ваш розум прагне нових емоцій та вражень. Чого вам хочеться скуштувати саме зараз? Звичайно, потяг до нового іноді призводить вас до колотнеч, але ви впевнені, що воно того варте. Що ж, нові враження – це чудово. Головне, тримайтеся якомога далі від азартних ігор та речовин, що дурманять розум.

4 — У вас йде внутрішня боротьба між матеріальним та духовним. Зараз ви не дуже добре розумієте, чого саме хочете від життя і запитуєте. Що для вас зараз важливіше? Гроші, заробіток, великі придбання? Вас турбує той факт, що ви багато працюєте та страждаєте справжнім трудоголізмом. У цій гонитві можна провести все життя, але чи варто витрачати відпущений час тільки на це? Тільки на роботу та накопичення? А де саме життя?

5 — Ви — справжній боєць. Мандала символізує небезпеку, енергію, пристрасть, силу. Ви звикли ставити нові недосяжні цілі, наповнювати своє життя адреналіном, ставити собі планку і перестрибувати її. Але чи варто так ускладнювати собі життя? Іноді слід придивитися — може в скелі, по якому ви деретеся, здираючи руки в кров, вже видовбані широкі сходи?

6 — Ви чутлива особистість. Ця мандала символізує спокій, природу, гармонію. Напевно ви любите природу, поля, ліси та річки. Ви надихаєтеся природою, шукайте підказки. Прогулюєтеся і розмірковуєте про сенс життя. Ви романтична і чуттєва людина. Навколишнім комфортно у вашому суспільстві, вони заряджаються від вас внутрішнім спокоєм.

Раніше "Телеграф" ділився не менш цікавим психологічним тестом, який може розповісти про ваші страхи. Все, що вам потрібно буде зробити, це подивитися на картинку.