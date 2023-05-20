Сантехніка звати не доведеться: трюк з пляшкою позбавить засмічення в унітазі

Якщо у вас вдома немає вантузу, можна використати пластикову пляшку

Засор унітазу – неприємність, яка раптово може статися з каналізацією. Як правило, це відбувається у такий час, коли сантехніка викликати неможливо. Далеко не в кожному будинку є вантуз або трос, які легко справляються із засміченням. Засор у раковині можна легко усунути за допомогою коктейльної трубочки, а ось засмічення в унітазі прибере пластикова пляшка.

Як прочистити унітаз пляшкою

Якщо в будинку немає жодних пристроїв для чищення каналізації, ситуацію можна врятувати за допомогою пластикової пляшки на 1,5-2 літри.

Щільно закрутіть кришку на шийці пляшки.

Гострим ножем або великими ножицями акуратно відріжте денце. Слідкуйте, щоб лінія розрізу вийшла рівною.

Щоб прочистити унітаз, вставте пляшку в зливний отвір обрізаною частиною і кілька разів різко проштовхніть воду вгору-вниз. Після цього промийте унітаз гарячою водою. Слідкуйте за температурою води: вона має бути гарячою, але не окропом. Інакше сантехніка може луснути.

За принципом роботи саморобний пристрій із пляшки нагадує вантуз. Проштовхуючи воду за допомогою пляшки вглиб унітазу, можна створити ефект гідравлічного удару та зруйнувати засмічення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що категорично не можна викидати в унітаз та раковину.