Як зберегти воду в баку прохолодною під час спеки: лайфхак для дачників

У спеку хочеться користуватися прохолодною водою

Влітку на ділянці через сильну спеку вода в баку стає дуже гарячою, і користуватися нею стає нестерпно. Якщо ви хочете розв'язати цю проблему, ви можете скористатися кількома простими методами, які допоможуть підтримуватимуть воду в резервуарі прохолодною.

Пофарбуйте бак світлою фарбою. Всі знають, що темний колір поглинає світло, а світлий — відбиває. Якщо ви використовуватимете для зберігання води на ділянці діжку світлого кольору, є шанс, що вода в ній не буде дуже швидко і сильно нагріватися.

Використовуйте кришку та захист для бака. Обов’язково закривайте ємність із водою. Якщо бак невеликого розміру, можна зробити для нього імпровізований чохол. Оберніть ємність сонцезахисною плівкою на прикладі тієї, що використовується для лобового скла автомобіля. Або обклейте бочку ізолоном, який можна купити у будь-якому господарському магазині.

Змініть розташування резервуару для води. Влітку вода дуже швидко прогрівається. Тому, щоб уникнути цієї проблеми, ви можете змінити розташування резервуару для води. Для цього виберіть затінене місце, щоб на бак не потрапляли прямі сонячні промені. А найкраще обладнайте для нього навіс, який захищатиме резервуар не тільки від сонця, а й від опадів.

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