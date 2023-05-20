Названо річ, яку в жодному разі не можна ставити в холодильник: на те є 2 причини

Прийдеться переплачувати за електроенергію

Для зменшення витрат на електроенергію немає потреби повністю відмовлятися від використання звичних пристроїв. Іноді достатньо виправити деякі помилки і витрати значно скоротяться.

Ось один із прикладів — поміщення гарячого супу на полицю холодильника. На перший погляд, холодильник і служить для збереження продуктів харчування. Однак необхідно приділяти увагу температурі їжі, пише pixelinform.

Чому не можна ставити посуд із гарячою їжею в холодильник

Необхідно уникати цієї дії у будь-якому випадку. Зачекайте, поки їжа охолоне, оскільки висока температура всередині приладу збільшує навантаження на пристрій. Холодильник працюватиме на межі, щоб охолодити повітря ще сильніше. Це призведе до збільшення енергоспоживання. Проте великі рахунки за електрику — це не єдиний небажаний наслідок.

Якщо часто поміщати гарячий посуд у холодильник, рано чи пізно виникне неприємна проблема — поломка пристрою, оскільки він не зможе нескінченно справлятися з надмірним навантаженням. В результаті доведеться витратити додаткові кошти на придбання нового приладу.

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