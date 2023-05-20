Проста хитрість для сліпучої білизни унітаза: забудьте про жовтизну і плями

Наявність жовтизни або нальоту в унітазі завжди виглядає некрасиво та загрожує поломкою сантехніки

Через нестачу регулярного догляду за унітазом виникають значні проблеми із забрудненням сантехніки, які важко прибираються навіть дорогою побутовою хімією.

Мало хто знає про те, що навіть найбрудніший унітаз може набути блискучого вигляду за допомогою доступного та недорогого засобу, пише ukr.media. Пропонуємо один бюджетний варіант, який забезпечить ефективне очищення сантехніки.

Як швидко відбілити унітаз

Заповніть пляшечку з розпилювачем сумішшю оцту та води у співвідношенні 1 до 2. Додайте близько однієї ложки будь-якого мийного засобу, який утворює піну (шампунь, рідке мило або гель для посуду). Нанесіть цю суміш на поверхню унітаза та залиште на 10 хвилин, потім видаліть основний шар бруду. Після цього потрібно застосувати нерозбавлений оцет поверхнею унітаза і залишити знову на 10 хвилин. Далі намагаємося по можливості видалити всі забруднення та змити залишки засобів для чищення водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою горілки повернути унітазу його первісну білизну. Нагадаємо, що за допомогою цього міцного напою можна відмінно відмити вікна.