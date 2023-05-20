Чому не можна вимикати ноутбук кнопкою живлення: цю помилку роблять багато "юзерів"

Будуть дуже погані наслідки

Деякі користувачі ноутбуків не бачать нічого поганого в тому, щоб вимикати пристрій за допомогою кнопки живлення. Однак така звичка може значно нашкодити йому та завдати серйозних пошкоджень.

Багато хто не усвідомлює, що при натисканні на кнопку живлення вони фактично піддають свій ноутбук "стресу" і завдають йому серйозних пошкоджень. Про це пише obozrevatel.

Чому не можна вимикати ноутбук кнопкою живлення

Це може негативно вплинути на незакінчених сеансах відкритих програм у системі. Високий ризик пошкодження програм та файлів, які не були правильно закриті.

Раптове переривання роботи ноутбука може пошкодити жорсткий диск, особливо його поверхню. При накопиченні великої кількості пошкоджень диск буде зношеним і вимагатиме заміни.

У серйозних випадках може знадобитися перевстановлення операційної системи. Ноутбук може почати зависати та працювати некоректно.

Як правильно вимикати ноутбук

Натискаємо на значок Windows у нижньому лівому кутку екрана, наводимо курсор на значок вимкнення та вибираємо "Завершення роботи". Якщо потрібно перезавантажити, вибираємо "Перезавантаження".

Раніше "Телеграф" писав, як краще працювати з ноутбуком — від мережі чи від батареї. Також ми розповідали, чому часто ламається ноутбук.