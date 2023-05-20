Навіщо натирати решітку для гриля цибулею: хитрість, про яку багато хто не знає

Геніальні лайфхаки для очищення грилю

Любителі відпочинку на природі знають, якими смачними виходять м’ясо, овочі та риба, приготовані на грилі. Але після ситного застілля виникає питання — як швидко і легко вимити решітку, на яких запікалися продукти.

Звичайно ж решітка потребує регулярного очищення. Якщо на ній залишаться старі забруднення, вивести їх потім буде складно, а їжа набуде неприємного присмаку.

Телеграф розповість, як за допомогою підручних продуктів легко очистити решітку для гриля.

1. Цибуля

Цей лайфхак найкраще працює, коли гриль ще теплий. Так що цей метод очищення не підійде, якщо решітку потрібно очистити після сезонного зберігання. Проте він ідеально підходить для підтримки чистоти гриля протягом усього сезону шашликів. Розріжте цибулину навпіл, надягніть на велику виделку і натріть нею прути гриля. Цибуля виділяє сік, який перетворюється на пару і відносно легко розчиняє жир і бруд.

2. Оцет

Змішайте 500 мл оцту і таку ж кількість води у пульверизаторі. Розпиліть розчин на решітку та залиште на 10 хвилин. Потім потріть, щоб очистити решітку та її внутрішню частину.

3. Сода

Насипте харчову соду на гриль і збризкайте трохи водою. Використовуйте мочалку для чищення, поки вся сода не зникне, а гриль не заблищить.

4. Пиво

Налийте півпляшки пива на теплий гриль та потріть його газетою чи металевою щіткою. У найкоротші терміни ваш гриль виблискуватиме.

До речі, якщо у вас немає жорсткої металевої щітки, яка знадобилася б при чищенні решітки для гриля, використовуйте фольгу. Просто зімніть її й натирайте нею прути.

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