Буде свіжим й красивим: як правильно доглядати за спортивним одягом

Якщо правильно прати спортивний одяг, він не смердітиме і прослужить вам довше

Заняття у спортзалі, біг, йога чи командні види спорту корисні для фізичного та психічного стану. Вони допомагають почуватися щасливим.

Але регулярні заняття спортом означають, що вам регулярно потрібно позбавлятися неприємних запахів поту та бруду на спортивному одязі. Правильний догляд за формою може продовжити термін її служби та запобігти її частій заміні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вийти зі становища, якщо у вашій пральній машині немає спеціальної програми для спортивних речей. А тепер ми розповімо, як правильно доглядати спортивну форму.

Не залишайте спортивні речі без прання понад 3 днів

Ви не повинні залишати спітнілий спортивний одяг у кошику для прання довше, ніж на три дні, оскільки бактерії, що викликають неприємний запах, процвітають у цій вогкості та темряві, пише Shark.

Не періть форму за високої температури

Спортивний одяг часто виготовляється з легких синтетичних матеріалів, які використовуються через їхню здатність добре вбирати піт та регулювати температуру.

Гаряча вода під час прання може послабити волокна і зробити їх менш ефективними. Під час прання враховуйте рекомендації на етикетці. Але зазвичай позбутися забруднень на спортивному одязі можна за температури 30-40 градусів.

Обробіть плями перед пранням

Піт може забруднити одяг та зробити білі тканини жовтими. Щоб запобігти появі плям, перед пранням промийте пахви в холодній воді або змочіть білим оцтом, а потім дійте як завжди.

Уникайте сушильної машини

Високі температури можуть зруйнувати синтетичні волокна спортивного одягу, потенційно знижуючи ефективність та еластичність. Ви також ризикуєте нагріти бактерії, що залишилися в одязі, що викличе неприємний запах. Натомість залиште сушитися форму природним шляхом – на вулиці, якщо дозволяє погода.

Замочіть речі в соді

Якщо звичайний засіб для прання не допомагає позбутися неприємного запаху, розведіть 5-6 чайних ложок соди у прохолодній воді та замочіть спортивний комплект на 30 хвилин перед повторним пранням у машині.

Не стирайте кросівки в машинці

Прання спортивного взуття в машинці може пошкодити тканину та посилити запах.

Дайте кросівкам висохнути, перш ніж струсити з них видимий бруд, а потім протріть зовні теплою водою. Насипте харчову соду всередину, щоб поглинути запахи, потім оберніть їх газетами або паперовими рушниками та залиште сохнути при кімнатній температурі.

Раніше "Телеграф" писав, як повернути білизну шкарпеткам.