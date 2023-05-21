Як позбутися запаху мишей у приміщенні: бабусин метод

Гризуни залишають по собі дуже неприємні запахи

Миші це непрохані гості, які дивним чином проникають не лише у приватні будинки, а й у квартири навіть на найвищих поверхах. Існує дуже багато способів боротьби з гризунами — від покупної хімії до гуманних засобів.

Але після позбавлення всіх мишей у будинку чи квартирі залишається ще одна проблема — неприємний запах. Гризуни мітять територію, а їх сеча та екскременти містять високу концентрацію аміаку, метану та вуглецю. Вони щільно вбираються в оббивку та шпалери.

Як позбутися "мишачого" запаху

Провітрювання. Це найпростіший, але не найнадійніший спосіб позбутися неприємного запаху гризунів. Він допоможе, якщо миші жили у вас недовго і не встигли сильно наслідити. Провітрювання буде ще ефективнішим, якщо в приміщення одночасно зі свіжим повітрям надходитимуть прямі сонячні промені.

Прання та прибирання. Виперіть та помийте всі предмети інтер’єру, килими, одяг, тканини на яких залишилися продукти життєдіяльності мишей. Добре вимийте всі плінтуси й позбавтеся від дрібного сміття.

Оцет. Після закінчення прибирання протріть поверхні змоченою в оцті ганчіркою. Кислота нейтралізує неприємний запах та дезінфікує предмети.

Раніше "Телеграф" писав про надійний спосіб позбутися старечого запаху у квартирі.