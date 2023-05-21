Що додати у воду для миття підлоги, щоб вдома було ідеально чисто: два дешеві інгредієнти

Це просте рішення забезпечить приголомшливий ефект

Чистота підлоги є невід’ємною частиною комфортного житла, оскільки створює приємну атмосферу та гарантує приємне проведення часу в оселі. Деякі люди купують дорогі спеціальні засоби, призначені для вологого прибирання підлоги, але не завжди отримують бажаний 100% результат.

Хочете, щоб у вас вдома завжди була чиста підлога, яка виглядає так, ніби щойно була відполірована? Цього легко можна досягти всього за допомогою двох компонентів, які, швидше за все, вже є у вас. Розчин, що вийде, відмінно бореться з жиром, також відлякує комах і має антисептичну дію, пише cpykami.

З чим вимити підлогу до блиску

Для того, щоб помити підлогу, рекомендується використовувати гарячу або дуже теплу воду. Додайте у воду приблизно одну столову ложку солі і трохи рідкого мийного засобу. Перемішайте добре вміст, щоб сіль повністю розчинилася. Потім просто змочіть ганчірку та беріться до справи.

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