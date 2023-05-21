Не хочеться мити посуд: лайфхак для лінивих, який спростить життя

Ціла гора брудних тарілок нікому не приносить задоволення

У багатьох людей є звичка відкладати миття посуду на потім, внаслідок чого у кухонній раковині накопичується велика купа брудних тарілок. Що робити, якщо ви дуже зайняті, і важко знайти час на приготування та вживання їжі, не кажучи вже про миття посуду? Є хитре рішення!

Якщо вдатися до одного хитрому прийому, то можна позбутися цього домашнього обов’язку, пише pixelinform. На допомогу прийде харчова плівка.

Як не мити посуд

Щоб уникнути миття тарілок, достатньо накрити їх харчовою плівкою перед подачею їжі. Після обіду просто зніміть і викиньте прозорий матеріал у відро для сміття. Таким чином, можна позбутися необхідності мити посуд.

Однак є нюанс, наприклад, при вживанні рідких страв. Також, столові прибори та інше кухонне начиння (каструлі, сковорідки) все одно залишаться брудними. Проте використання харчової плівки все одно полегшить вам життя в ті моменти, коли вільного часу на це не вистачає.

Раніше "Телеграф" писав, як зробити мийний засіб своїми руками — відмиє жир і бруд не гірше за магазинний продукт.