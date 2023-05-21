Як заправити ковдру в підковдру за лічені секунди: геніальний трюк (відео)

Процес займе 5 етапів, але дуже блискавичних

Зміна постільної білизни – важке випробування, яке вимагає витривалості, терпіння та спритності рук. Однак популярна TikTok-блогерка запропонувала оригінальний трюк, який повністю змінить ваше уявлення про цю неприємну домашню справу і навчить виконувати її лише за кілька секунд.

Відео, опубліковане на TikTok користувачем @decoper, стало вірусним. Сама авторка відео зазначила, що це "випадково побачений лайфхак, який згодом несвідомо перетворився на стандартну практику в її повсякденному житті".

Як швидко заправити ковдру в підковдру

Акуратно розташуйте підковдру на ліжку, так щоб внутрішня сторона була назовні і отвір простирадла був спрямований до підніжжя ліжка. Покладіть ковдру зверху на підковдру, переконавшись, що всі чотири кути вирівняні з кутами підковдри. Складіть ковдру та простирадло разом у рулон. Закрийте підковдру на блискавку, застібки або зав’язки після того, як ковдру буде складено. Розгорніть рулон, починаючи з нижньої частини ліжка, розправивши ковдру.

Раніше "Телеграф" писав, як випрати велику ковдру без допомоги пральної машинки. Хитрі француженки давно використовують один простий спосіб.