Як заправити ковдру в підковдру за лічені секунди: геніальний трюк (відео)
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Процес займе 5 етапів, але дуже блискавичних
Зміна постільної білизни – важке випробування, яке вимагає витривалості, терпіння та спритності рук. Однак популярна TikTok-блогерка запропонувала оригінальний трюк, який повністю змінить ваше уявлення про цю неприємну домашню справу і навчить виконувати її лише за кілька секунд.
Відео, опубліковане на TikTok користувачем @decoper, стало вірусним. Сама авторка відео зазначила, що це "випадково побачений лайфхак, який згодом несвідомо перетворився на стандартну практику в її повсякденному житті".
Як швидко заправити ковдру в підковдру
- Акуратно розташуйте підковдру на ліжку, так щоб внутрішня сторона була назовні і отвір простирадла був спрямований до підніжжя ліжка.
- Покладіть ковдру зверху на підковдру, переконавшись, що всі чотири кути вирівняні з кутами підковдри.
- Складіть ковдру та простирадло разом у рулон.
- Закрийте підковдру на блискавку, застібки або зав’язки після того, як ковдру буде складено.
- Розгорніть рулон, починаючи з нижньої частини ліжка, розправивши ковдру.
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Раніше "Телеграф" писав, як випрати велику ковдру без допомоги пральної машинки. Хитрі француженки давно використовують один простий спосіб.