Мох і бруд зійдуть без зайвого клопоту: яким засобом очистити тротуарну плитку

Весна – час прибирання подвір’я від непотрібної рослинності

За зиму у дворі плитка заросла мохом і вкрилася шаром бруду. Поки ще не настало літо, потрібно встигнути привести до ладу тротуарні доріжки. До того ж, у цьому допоможе один дешевий та дієвий спосіб.

Щоб очистити від моху тротуарну плитку, скористайтесь саморобним розчином на основі оцту. Ефективним лайфхаком поділилося видання Express.

Як позбутися моху на плитці у дворі

Для початку треба підмісти всю територію, щоб позбавитися сміття. Крім того, приберіть меблі, горщики з рослинами та будь-які елементи декору, які може пошкодити оцтова суміш. Бажано вирвати бур’яни поблизу доріжок у дворі.

Щоб приготувати суміш для видалення моху на плитці, влийте одну частину оцту і одну частину води у цебро або лійку, а потім рівномірно нанесіть розчин на плитку. Важливо, щоб засіб покривав всю поверхню та заповнював усі щілини й стики. Залишіть суміш приблизно на 20 хвилин, щоб вона ввібралася.

Після цього візьміть жорстку щітку і почистіть всі ділянки. Бруд та рослинність повинні легко видалятися. Насамкінець використовуйте шланг або наповніть відро чистою холодною водою, щоб змити залишки забруднень. Дайте плитці повністю висохнути, перш ніж ставити на неї предмети.

Білий оцет — відмінний засіб для чищення, до того ж, недорого вам обійдеться. Однак, пам’ятайте, що суміш потрібно ретельно змити, щоб на терасі не залишилося плям.

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