Як змісти сміття навіть без совка: вдалий трюк домогосподарок

На підлозі не залишиться жодної соринки

Під час прибирання віником трапляється так, що дрібні крихти та пил не до кінця збираються у совок. Але все сміття потрібно обов’язково зібрати. Досвідчені господині придумали простий спосіб, який дозволить зібрати все помітне сміття навіть без совка.

Все, що вам потрібно, це паперовий рушник, вода, віник і, звичайно ж, бруд.

Намочіть один бік паперового рушника, а потім покладіть його поряд зі сміттям, яке ви щосили намагаєтеся змістити в совок. Акуратно зметіть його на вологий паперовий рушник. Вогкість змусить навіть дрібний пил прилипнути до рушника. Власне, все готове! Все, що вам потрібно зробити, це зібрати брудний рушник і викинути його у відро для сміття.

У крайньому разі ви можете використовувати газету, яка діятиме так само, головне не забудьте її добряче змочити водою.

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