Чим натерти сковороду, щоб очистити від нагару та не залишити подряпин: простий лайфхак

Повернути придатний вид сковороді, де підгоріла їжа, дуже просто

У міру використання сковороди на ній утворюється нагар. Особливо складно повернути посуду придатний вигляд, якщо підгоріла їжа на сильному вогні. Однак не поспішайте викидати сковороду, адже її можна легко очистити.

Щоб відмити сковороду, яка підгоріла, скористайтеся дієвим лайфхаком із підручними засобами. Про нього розповідає видання Express.

Все, що вам знадобиться для чищення сковороди, знайдеться в кухонній шафі. Тож лайфхак коштуватиме копійки. Ключовий інгредієнт, яким потрібно натерти сковороду із нагаром, сіль.

Як очистити сковороду від їжі, що пригоріла? Перший етап – використовуйте окріп. Це простий метод, який видалить їжу, що пригоріла, зі сковороди. Налийте окріп у сковороду і дерев’яною ложкою або лопаткою зіскребіть шматочки, що пригоріли, окріп полегшить вам завдання.

Другий крок – сіль. Коли сковорода охолоне, посипте обпечене місце товстим шаром солі та потріть вологою губкою. Змийте та повторіть за необхідності.

Раніше "Телеграф" ділився ще одним ефективним лайфхаком для кухні. Дізнайтесь, який бюджетний засіб без клопоту очистить витяжку від жирного нальоту.