Речі будуть як нові: ефективні рішення для боротьби з плямами плісняви на одязі

Все необхідне для розв'язання цієї проблеми є у вас на кухні

Цвіль — це проблема, яка торкається не тільки вікон, підвіконь і плитки у ванній, а може також залишати свої сліди і на одязі, або, наприклад, фіранках. На щастя, якщо знати, які кошти можуть ефективно вивести такі плями, то ця проблема вирішиться миттєво.

Як повідомляє santeplus, для ефективного видалення плісняви та плям від вогкості з одягу вам можуть допомогти популярні продукти, які є на кожній кухні. Вам знадобиться цукор та сіль. Використовуйте ці трюки лише для білого одягу!

Як вивести плями цвілі з одягу

Цукор

Спочатку замочіть запліснілий одяг у воді, поки він не буде повністю покритий. Далі змішайте в місткості 100 мл відбілювача і 3 столові ложки цукру і додайте отриману суміш тазик з водою. Залишіть на кілька хвилин, поки засіб не діє. Прополощіть, а потім випрати одяг, як звичайно.

Сіль та лимонний сік

Змішайте 2 літри теплої води, сік 2 лимонів, 1 чайну ложку солі та 1 столову ложку нейтрального мила. Замочіть у цьому розчині бруду і залиште мінімум на годину. Після прополощіть і випрати як завжди.

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