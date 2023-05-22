Жовті плями від поту на подушці зникнуть за пару хвилин: вам потрібно всього два популярні продукти

Подушку важливо чистити кожні 6 місяців, як мінімум.

Піт – це один із факторів, який змінює колір подушок із білого на непривабливий жовтий. І найчастіше, їх важко позбутися звичайним мийним засобом. На щастя, ці жовті плями можна подолати завдяки 100% натуральному трюку.

Завдяки цьому простому та ефективному трюку ви зможете насолоджуватися чистими, білими та ароматними подушками, пише santeplus. Вам потрібні будуть лимони та перекис водню.

Як відбілити подушку від плям поту

Відмінний спосіб почистити і відбілити подушки, що пожовкли, — змішати лимон з перекисом водню. Перекис відбілити тканини подушок, а лимонний сік має сильну відбілювальну та антибактеріальну дію. Плюс до всього лимони залишать солодкий цитрусовий аромат.

Що робити: занурте подушки у великий об’єм гарячої води, а потім додайте сік 10 лимонів і додайте вдвічі більше перекису водню. Залиште все на кілька хвилин і виперіть подушки, як завжди.

Нагадаємо, впоратися з грудками у подушці теж легко в домашніх умовах. Для цього необхідно випрати подушку разом із тенісним м’ячиком. Докладніше про цей лайфхак раніше писав "Телеграф".