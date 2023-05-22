Голуби забудуть шлях до вашого балкона: прості способи відлякати настирливих птахів

Відлякати птахів з балкона не так вже й складно

Багато власників відкритих балконів стикалися з дрібною, але неприємною проблемою з навалою голубів чи інших птахів. Хоча ці птахи і не становлять безпосередньої загрози людині, проте вони можуть розносити небезпечні хвороби та перетворювати акуратні балкони на смітник.

Втім, як йдеться у матеріалі УНІАН, відігнати настирливих птахів з балкона не так уже й складно, проте необхідно знати деякі трюки, які змусять голубів шукати собі інше місце для гніздування.

Ультразвук

Напевно, ви чули, що багато тварин не дуже люблять ультразвук і намагаються триматися якомога далі від його джерела.

З голубами цей принцип теж працює, тому можна придбати спеціальні ультразвукові засоби, що відлякують, призначені для відлякування птахів.

Вода

Голуби, як і кішки не дуже добре дружать із водою, а тому якщо у вас є розпилювач, то можна використовувати його для відлякування голубів. Не варто використовувати для цього окріп, а от холодна вода відмінно підійде.

Спеції

Голуби не переносять різкі запахи гострих спецій, тому можна посипати балкон і підвіконня червоним або чорним перцем, гвоздикою, корицею або шафраном. Втім, якщо ви тримаєте вікно постійно відкритим, варто не забувати "оновлювати" кількість сумішей, через те, що їх може роздмухати вітром.

Варто розуміти, що птахи летять туди, де є тепло та їжа, а тому можливо найпростішим способом буде просто прибрати з балкона те, що так привертає їхню увагу. Це включає пледи, підстилки та інші предмети, які вони можуть використовувати для створення своїх гнізд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які існують прості способи швидко прогнати кротів із дачної ділянки чи городу.