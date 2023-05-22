Як почистити дно унітазу та вивести жовті плями: дієвий трюк

За допомогою всього двох продуктів ви досягнете приголомшливого результату

Миття туалету — не найприємніша частина прибирання будинку, якої багато хто хотів би уникнути. Але без цієї процедури не обійтись. Існує безліч різноманітних способів легко вимити чашу унітаза, але часто вони не допомагають від жовтих плям, що утворюються на дні.

Харчова сода та оцет — два поширені та недорогі побутові продукти, які можуть допомогти у вирішенні цього завдання. При правильному використанні вони можуть ефективно видаляти плями від твердої води та залишки кальцію, які часто накопичуються на дні унітаза.

Як очистити дно унітаза

Для початку вам знадобиться упаковка харчової соди, пляшка оцту, щітка для унітаза та гумові рукавички для захисту рук.

Спочатку злийте воду з унітаза. Для цього можна просто перекрити воду і потім промивати доти, доки вода не зникне. Потім щедро посипте дно унітаза харчовою содою. Залишіть на кілька хвилин, щоб вона почала розчиняти плями.

Потім додайте оцет. Він вступить у реакцію із содою, створивши шипіння, яке допоможе видалити та ще більше зруйнувати забруднення. Залишіть цю суміш в унітазі щонайменше на 30 хвилин. У випадку особливо складних плям ви можете залишити її на кілька годин або навіть на ніч.

Після того, як суміш харчової соди та оцту подіяла достатньо довго, використовуйте йоржик, щоб почистити дно унітаза. Суміш має достатньо розм’якшити плями, щоб їх було легко видалити.

Нарешті знову увімкніть воду і змийте в унітазі. За потреби повторіть цей процес, поки всі плями та залишки не зникнуть. Тепер ви знаєте, як ефективно очистити дно унітаза.

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