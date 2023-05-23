Навіщо поливати одяг алкоголем: надійні способи порятунку від плям

Ці засоби врятують ваш одяг і дадуть йому другий шанс

Один необережний рух і маленька крапля відбілювача може залишити пляму на одязі. Багато хто думає, що процес незворотний і з улюбленою річчю потрібно прощатися.

Але є доступні кожному методи для видалення плям відбілювача з одягу.

Відбілювач у побуті використовується для дезінфекції, відбілювання та видалення плям з одягу та поверхонь. Але й сам він може залишити пляму на одязі. Якщо трапилося так, що він потрапив на ваш одяг, дійте швидко і спробуйте один із цих 3 засобів.

Змішайте половину склянки 70-градусного спирту та білий оцет. Налийте розчин на пляму і протріть м’якою тканиною, не втираючи. Потім виперіть річ у пральній машині при температурі 30 градусів. Можливо доведеться повторити цей процес кілька разів, пише Informacion.

Якщо вдома є горілка або джин, використовуйте їх для видалення плям. Щоб цей засіб подіяв, одяг повинен бути ще вологим, а пляма не повинна повністю вбратися. У цьому випадку налийте велику кількість алкоголю прямо на пляму. Знову ж таки, не тріть, тому що замість того, щоб видалити пляму, ви можете збільшити її.

Використовуйте перкарбонат натрію (кисневий порошок), який можна знайти у спеціалізованих магазинах для догляду за будинком. Попередньо обробіть пляму від відбілювача лимонним соком і протріть її бавовняною тканиною.

Потім насипте в кошик пральної машини дві столові ложки перкарбонату натрію. Якщо тканина дозволяє, запустіть цикл прання за температури 40 градусів. Якщо тканина делікатна, стирайте при температурі 30 градусів і пляма легко зникне.

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