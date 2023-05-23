Як очистити сковороду від нагару за допомогою чайних пакетиків: так роблять англійці

Цей спосіб використовують в Англії і він вважається одним із найефективніших

Існує актуальна проблема нагару на сковороді, яка хвилює любителів смаженої їжі – брудний шар завжди заважає приготуванню нових страв. Необов’язково відразу йти в магазин за дорогою побутовою хімією: у більшості випадків ви зможете знайти ефективні діючі компоненти у себе вдома.

Є один спосіб, який використовують англійці, вважаючи його одним з найбільш ефективних для видалення пригорілих продуктів і жиру з поверхні сковорідок. Як пише tutkatamka, знадобляться лише чайні пакетики.

Як видалити наліт зі сковороди

Заливаємо сковороду гарячою водою і кладемо до неї чайний пакетик. Можна використовувати як новий, так і раніше заварений пакетик, але в цьому випадку потрібно буде взяти побільше, щоб досягти кращого результату. Залишаємо чайні пакетики у сковороді приблизно на 15-20 хвилин, не довше, щоб не утворився ще й чайний наліт. Дістаємо пакетики з чаєм і ви одразу побачите, як нагар відійшов від стінок та дна сковороди. Потім просто полощемо сковороду водою і видаляємо залишки нагару та жиру.

Раніше "Телеграф" писав, як підготувати нову сковороду до використання. Одну процедуру необхідно здійснити одразу після покупки кухонного начиння.