Для тих у кого немає вантуза: доступні та 100% робочі методи, як прочистити унітаз

Натуральні та ефективні рішення для прочищення туалетів

Прочистити унітаз – справжнє випробування. Найкращий спосіб зробити це – видалити все, що явно блокує унітаз. Але якщо у вас немає під рукою вантуза, можна звернутися до народних методів і використовувати підручні засоби.

Щоб прочистити труби унітазу, існують натуральні інгредієнти та прості, природні та ефективні поради, пише santeplus. Що допоможе і що потрібно робити читайте далі.

Як прочистити унітаз без вантуза

Рідина для миття посуду

Ось все, що вам знадобиться: ½ склянки засобу для миття посуду та 4 склянки гарячої води. Налийте мийний засіб в унітаз, а потім залийте гарячою водою. Зачекайте близько двадцяти хвилин, потім почистьте туалет щіткою для унітаза, а потім спустіть воду.

Кока Кола

Все, що вам потрібно зробити, це вилити вміст однієї пляшки унітаз коли і дати постояти ніч. Наступного дня почистьте внутрішні стінки унітазу туалетною щіткою та злийте воду.

Оцет та харчова сода

Насипте чашку харчової соди в унітаз і повільно виливайте склянку оцту, доки не відбудеться хімічна реакція. Суміш утворює піну, яка миттєво розчинить засмічення та очистить зливну трубу.

Раніше "Телеграф" розповідав як очистити унітаз до ідеального білого кольору. Цей лайфхак розв'яже проблему з непривабливими розводами.