Просто поставте склянку з рисом у шафу: ефективне вирішення поширеної проблеми

Не потрібно вдаватися до дорогих та шкідливих хімікатів.

У вашій шафі з’явився затхлий запах? Причина криється в надмірній вологості, позбутися якої вдається небагатьом. На щастя, є натуральні інгредієнти, здатні врятувати ваші речі від цих неприємних запахів, серед яких лайфхак з рисом.

Білий рис — це більше, ніж просто їжа, це відмінний натуральний засіб, який використовується в домашніх цілях, пише santeplus. Серед своїх численних переваг він поглинає і усуває запахи і плісняву в шафі або коморі.

Як позбутися неприємного запаху в шафі

Рис — один з найбільш широко використовуваних натуральних засобів для видалення плісняви та вогкості в шафі. Одяг знову зможе дихати і цей різкий запах швидко зникне.

Що потрібно робити :

Візьміть сирий рис і покладіть його у велику банку. Додайте кілька крапель ефірної олії на ваш вибір. Закрийте кришкою та дати постояти десять хвилин. Після цього зніміть кришку і поставте банку в кут шафи. Зазначимо, що бажано міняти рис у банку раз на тиждень.

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