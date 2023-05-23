Просто поставте склянку з рисом у шафу: ефективне вирішення поширеної проблеми
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Не потрібно вдаватися до дорогих та шкідливих хімікатів.
У вашій шафі з’явився затхлий запах? Причина криється в надмірній вологості, позбутися якої вдається небагатьом. На щастя, є натуральні інгредієнти, здатні врятувати ваші речі від цих неприємних запахів, серед яких лайфхак з рисом.
Білий рис — це більше, ніж просто їжа, це відмінний натуральний засіб, який використовується в домашніх цілях, пише santeplus. Серед своїх численних переваг він поглинає і усуває запахи і плісняву в шафі або коморі.
Як позбутися неприємного запаху в шафі
Рис — один з найбільш широко використовуваних натуральних засобів для видалення плісняви та вогкості в шафі. Одяг знову зможе дихати і цей різкий запах швидко зникне.
Що потрібно робити :
- Візьміть сирий рис і покладіть його у велику банку.
- Додайте кілька крапель ефірної олії на ваш вибір.
- Закрийте кришкою та дати постояти десять хвилин.
- Після цього зніміть кришку і поставте банку в кут шафи. Зазначимо, що бажано міняти рис у банку раз на тиждень.
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