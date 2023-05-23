Популярний цитрус допоможе відмити від їжі, що пригоріла, сковороду і каструлю: простий лайфхак

Не завжди для очищення посуду потрібні дорогі засоби, натуральна альтернатива куди ефективніша і доступніша

Сильний вогонь залишає на посуді сліди нагару. Особливо важко відмити сковороду чи каструлю від залишків їжі, що підгоріла. Деякі труть місткості сіллю, але є ефективніший спосіб.

Щоб очистити сковороди та каструлі, які пригоріли, скористайтеся дієвим лайфхаком з популярним цитрусом. Про це розповідає видання Express.

Не поспішайте купувати дорогі засоби, можна обійтися повністю без хімікатів. Відмінним помічником у митті посуду стане лимон, він же "врятує" ваші сковороди та каструлі після невдалих кулінарних експериментів.

Лимони — популярний нетоксичний засіб для чищення, чудово працює завдяки своїм антибактеріальним і кислотним властивостям. Цитрусові також мають свіжий запах, тому це найкращий вибір для очищення пригорілих сковорідок або сотейників.

Як очистити каструлю та сковороду від залишків їжі, що пригоріла? Наріжте три чи чотири лимони на четвертинки, киньте їх у каструлю з великою кількістю води та доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і залиште лимони кипіти приблизно на 10 хвилин — їжа, що пригоріла, спливе на поверхню.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший ефективний лайфхак з миття сковорідок. Нагар зникне на ваших очах, якщо замочити ємність із чайними пакетиками.