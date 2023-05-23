Більше ніякої хімії: як миттєво вичистити мікрохвильову піч за допомогою лимона

Завдяки цьому лайфхаку з лимоном мікрохвильова піч сяятиме

Лимонний сік або лимон — це багатофункціональний підручний засіб, який допомагає практично від усього у господарстві. Їм можна видалити видалити плями з одягу та посуду, освіжити дихання і навіть почистити мікрохвильову піч. Вам більше не потрібно морочити голову думками про те, як ефективно видалити з мікрохвильової печі бризки жиру та залишки їжі.

На порталі Meta розповіли про простий, але дієвий лайфхак з лимоном, який допоможе очистити мікрохвильову піч у лічені хвилини.

Щоб отримати більше соку з лимона, підігрійте його в цій же мікрохвильовій печі буквально кілька секунд. Крім того, його ефірні олії є натуральними очищувачами і в процесі нагрівання лимона його пари розчиняють жирні плями та сліди на стінках.

Також можна розрізати лимон на кілька шматочків, після чого помістити в миску з водою і відправити в мікрохвильовку. Потім увімкніть її на повну потужність на 5 хвилин, щоб вода з лимоном почала кипіти і виділяти пару. Після того, як таймер спрацює, не відкривайте мікрохвильову піч ще 10-15 хвилин, щоб пристрій охолонув.

Наприкінці візьміть губку або ганчірку і протеріть нею внутрішні стінки мікрохвильової печі. Ви здивуєтеся тому, як легко бруд та жир відходитимуть від поверхні.

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