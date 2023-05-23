Неприємний запах у пральній машині: "порожнє прання" з особливими засобами усуне сморід

Періодично потрібно проводити чистку пральної машини, до того ж для цього не потрібні дорогі засоби

У пральній машині може з’явитися неприємний запах через наліт, плісняву та скупчення залишків порошку. Багато хто для чищення приладу використовує магазинні засоби, але є ефективніша натуральна альтернатива.

Щоб прибрати сморід з пральної машини, проведіть одне "порожнє прання" з оцтом та харчовою содою. Про дієвий лайфхак розповідає видання Express.

Є багато причин, з яких у пральній машині з’являється неприємний запах: від скупчення плісняви та грибка на гумовому ущільненні й барабані до ящика для порошків чи фільтра. Найпростіший спосіб впоратися зі сморідом передбачає використання двох підручних інгредієнтів.

Щоб усунути сморід, засипте в барабан пральної машини 500 г харчової соди і половину склянки оцту в ящик для мийних засобів. Потім увімкніть прання за температури 90 градусів. Оцет слід додавати до ящика, у відсік для кондиціонера, а не до барабана, оскільки кислота може пошкодити метал. Додамо, що після прання необхідно завжди залишати двері відчиненими.

Раніше "Телеграф" ділився ефективним лайфхаком з прання. Дізнайтеся, за допомогою якого підручного продукту вибілити білизну.