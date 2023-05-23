Взуття не смердітиме навіть у найсильнішу спеку: який засіб для цього використовувати

Всього один засіб з аптеки допоможе позбавитися неприємного запаху взуття

Проблема неприємного запаху у взутті зустрічається досить часто. Особливо гострою вона стає у теплу пору року, коли температура повітря підіймається дуже високо. У спробі позбутися неприємного запаху використовують навіть каву.

Якщо метод з кавою не підходить, можна використовувати хлоргексидин. Цей аптечний засіб ефективно бореться з бактеріями та грибками. Адже саме вони і є причиною неприємного запаху.

Щоб позбутися амбре у взутті, змочіть ганчірку або ватний диск хлоргексидином, а потім протріть устілку. Або можна перелити хлоргексидин у пульверизатор і розпорошити його всередину взуття.

Цю процедуру рекомендується проводити щовечора, щоб до ранку взуття просихало і в ньому можна було б сміливо ходити.

Раніше "Телеграф" розповідав, як упоратися із сильним запахом поту на одязі.