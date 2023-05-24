Як вивести плями з кухонного рушника: прати не доведеться

Покладіть рушники у пакетик і результат вас здивує

Кухонні рушники є чи не найбруднішою білизною в будинку. На них з’являються плями від жиру та різноманітних продуктів.

Зазвичай господаркам доводиться багато сил і часу витрачати на те, щоб вивести забруднення саме з рушників — їх замочують і навіть виварюють. Але існує альтернативний, можна навіть сказати, лінивий спосіб прання.

Для позбавлення від плям змочіть рушники та добре натріть їх господарським милом. Після цього складіть їх у пакетик, але тільки не сильно зав’язуйте його і відправляйте в мікрохвильову піч на 5-10 хвилин.

Дістаньте рушники та прополощіть їх у теплій воді. Усі плями зникнуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відбілити брудні шкарпетки без прання.