Майже ніхто не робить це правильно: як одягати гумові рукавички для прибирання

Невелика хитрість допоможе захистити шкіру від агресивної хімії

Під час прибирання важливо одягати рукавички, щоб захистити шкіру рук та не зіпсувати манікюр. Часто люди не надають особливого значення які саме рукавички використовувати для прибирання і навіть не замислюються, що навіть неправильно їх надягають.

Одноразові латексні рукавички коштують недорого і часто використовуються в побуті. Такі рукавички, звичайно ж, досить добре захистять руки від води та бруду, але вони не зможуть допомогти при роботі з агресивною хімією.

Для прибирання будинку краще використовувати щільні гумові рукавички. Вони хоч і дорожчі за одноразові, але служать довго і стовідсотково захищають шкіру рук не тільки від бруду, а й від впливу побутової хімії. При цьому важливо ще й правильно їх вдягати.

Виробники не дарма роблять досить довгі манжети гумових рукавиць. При надяганні їх потрібно загортати. Роблять це для того, щоб хімічний розчин, що стікає вниз, збирався у вигині рукавички, а не капав на шкіру, роблячи опік рук.

До того ж завдяки відвороту, рукавичку дуже легко зняти не торкаючись шкіри рук і не вимазуючи її.

Раніше "Телеграф" розповідав про невелику хитрість, яку потрібно провернути з новою шваброю.