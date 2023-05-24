Як правильно прати постільну білизну в пральній машині: п’ять помилок, яких слід уникати

Позбудьтеся цих звичок, і побачите, як зміниться ваше життя

Ви коли-небудь замислювалися про те, як ви доглядаєте свою постільну білизну? Здається, що всі ми схильні прати його однаково – закинув у машинку і все! Однак, якщо ви хочете закутатися в чисті простирадла і добре виспатися, важливо дотримуватися певних правил прання.

Щоб не наражати на небезпеку своє здоров’я, дуже важливо правильно вибирати постільну білизну і правильно доглядати за нею, пише santeplus. Тому ділимося з вами 5 поширеними помилками, яких слід уникати при пранні постільної білизни в машині.

Як правильно прати постільну білизну: помилки

Не чекайте, поки простирадла стануть брудними

Рекомендується прати простирадла кожні 2 тижні. Але в ідеалі прати простирадла потрібно раз на тиждень або навіть частіше, особливо якщо ви спите голяка або не приймаєте душ перед сном.

Не сортуєте білизну

Прати простирадла разом з одягом та рушниками здається практичним та економічним, проте зрештою це може погано позначитися на ваших простирадлах. Якщо ви запускаєте різні тканини в одному і тому ж циклі прання, це може призвести до тертя, пошкодження постільної білизни або утворення катишків. Щоб уникнути цього дискомфорту, краще прати простирадла та рушники окремо.

Неправильне використання мийного засобу

Багато хто думає, що для ретельного прання сильно забруднених простирадлом потрібно використовувати багато мийного засобу. Однак, це не так. Занадто велика кількість мийного засобу може принести більше шкоди, ніж користі.

Уникайте пересушування простирадлом

Занадто часто сушіння простирадлом у сушарці може призвести до псування тканини і зробить їх незручними. Щоб уникнути цього, сушіть їх природним чином на мотузці для білизни або вішалці, бажано на відкритому повітрі.

Не перевіряєте етикетку

Виробники не просто так чіпляють їх на свої вироби. Кожен тип тканини вимагає прання по-різному, тому дотримання правил є ключем до ефективного прання постільної білизни.

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