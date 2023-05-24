Плодовим мушкам настане кінець: як зробити пастку своїми руками

Впоратися з надокучливими комахами можна без хімії

З настанням тепла в оселі погіршується проблема з комахами. На кухні, крім харчової молі, часто з’являються плодові мушки, які злітаються на фрукти та овочі не першої свіжості, а також солодкі аромати. Впоратися зі шкідниками дуже просто за допомогою пастки.

Щоб позбавитися плодових мушок в будинку, зробіть своїми руками приманку з яблучного оцту. Лайфхаком ділиться видання Express.

Так, яблучний оцет відмінно підходить для лову всіляких жуків та мух на кухні. Цей продукт можна купити в супермаркеті або, можливо, рідина вже знаходиться у вашій кухонній шафі. Запах оцту приваблює мошок, а додавання невеликої кількості рідини для миття посуду гарантує, що вони залишаться в мисці.

Щоб зробити пастку для плодових мушок, налийте трохи оцту в ємність, а потім додайте туди пару крапель рідини для миття посуду. Рекомендується розмістити миску в центрі, щоб залучити якнайбільше шкідників.

Раніше "Телеграф" розповідав про способи боротьби з іншою непотрібною в будинку комахою – павуком. У приватних будинках павуки можуть стати справжньою проблемою, але проти комах є два дієві методи.