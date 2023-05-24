Зберете небувалий урожай: як правильно вирощувати томати

Чим удобрювати томати з моменту посадки і до збирання врожаю

Томати — одна з найпопулярніших овочевих культур на городах. Проходить досить багато часу між посівом насіння і часом, коли можна зібрати врожай. І в цей проміжок неправильний догляд та невідповідні умови можуть залишити дачника без урожаю.

Досвідчені городники мають золоті правила, дотримуючись яких можна збирати до 3-5 кілограмів томатів з куща, пише Telegram-канал СОДа.

При посадці розсади рекомендується додати 1 ст. ложку попелу.

Перше підживлення слід провести вже через 12 днів після посадки. Для цього можна використовувати розведений у воді пташиний послід (у співвідношенні 1:10), трав’яну бражку. Або ж розведіть 1 ст. л. азотного добрива в 10 літрах води та вилийте під 1 корінь 1 літр цієї суміші.

Якщо кущ ведеться у 2 стебла, потрібно залишити пасинок під першим суцвіттям. Всі інші пасинки прищипуємо, залишаючи "пеньок" 1-2 см.

У червні настає момент, коли потрібно поступово зрізати нижнє листя. А коли на кущах з’явилася зав’язь, настав час проводити фосфорно-калійне підживлення. У 10 л води розвести 10-15 г суперфосфату та 7-10 г сірчанокислого калію. Підлити під 1 корінь – 1 літр.

Наприкінці липня потрібно прищепити верхівки (згори залишити 2-3 листки) і видалити зайві суцвіття.

Під час дозрівання томатів потрібно 2 рази обприскати кущі кальцієвої селітрою (0,3% розчин). Або розчином золи (1 л на 10 л води). Це робиться для запобігання появі вершинної гнилі.

У серпні потрібно скоротити поливи до мінімуму, а щойно плоди почнуть буріти, одразу знімати їх. Це збільшить урожай.

Також за період вегетації рекомендують 2-3 рази обробити кущі томатів фітоспорином.

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