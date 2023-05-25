Як легко почистити килим у домашніх умовах: рецепт ідеального засобу

Лайфхак допоможе підтримувати килим ідеально чистим

Гарний килим може стати важливим елементом в інтер’єрі та надати затишку житлу. Але утримувати його у чистоті може бути непросто. На щастя, є відмінний спосіб зробити килим бездоганно чистим, не гаючи часу і сил.

Освіжити килим, видалити плями та бруд, що накопичився, можна дуже швидко. Для цього потрібно використовувати суміш нашатирного спирту та огіркового соку, рекомендує Informacion.

Як почистити килим нашатирним спиртом та огірком

Пропилососьте килим, щоб видалити поверхневий бруд і підготувати його до чищення.

Змішайте склянку нашатирного спирту із соком свіжого огірка.

М’якою губкою, змоченою в суміші, потріть килим круговими рухами, приділяючи особливу увагу брудним місцям.

Дайте суміші подіяти протягом п’яти хвилин, щоб інгредієнти проникли у волокна та розчинили бруд.

Видаліть надлишки суміші вологою серветкою.

Повністю висушіть килим, перш ніж знову наступати на нього.

Цей засіб відмінно підходить для регулярного догляду за килимами, але якщо ви маєте справу зі стійкими плямами або складнішими проблемами, вам може знадобитися більш агресивний засіб або професійне чищення.

Раніше "Телеграф" розповідав про хитрість, яка допоможе вимити підлогу до блиску.