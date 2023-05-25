Як за пару хвилин очистити праску від нагару аспірином: проста хитрість

Нагар злізе з праски миттєво

Якщо нагар з’явився на підошві праски, то прасувати речі з його допомогою стає ризикованою справою, оскільки тканина може бути зіпсованою. Пропонуємо спочатку застосувати одну просту хитрість, яка дозволить видалити нагар з підошви праски, і тільки після цього починати прасування речей.

Все що, нам знадобиться для позбавлення від нагару, це три предмети, пише ukr.media. Під рукою повинні бути аспірин (можна парацетамол), ганчірка та пінцет.

Як видалити нагар з праски

Прогріваємо підошву праски. Для цього вмикаємо максимальну температуру і чекаємо, коли вона нагріється. Але перед цим потрібно відключити автоматичну подачу пари, тому що пара може обпекти вас, а також підошва має бути сухою. Через те, що таблетка аспірину (або парацетамолу) маленька, а підошва праски гаряча, для безпеки використовуємо пінцет. Затискаємо ним таблетку та натираємо підошву. Аптечні засоби розчиняються на розігрітій підошві, тим самим розчиняють разом із собою і нагар. Після цього просто видаляємо його за допомогою ганчірки.

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