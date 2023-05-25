Чим відмити ванну без дорогої "хімії": рецепт з інгредієнтів, які є у вас під рукою

Ось що потрібно нанести на поверхню та змити

Колись бездоганно біла ванна може неприємно здивувати, показуючи ознаки корозії та жовтуватого нальоту. Бруд та плями на поверхні ванни істотно псують загальний вигляд кімнати, тому виникає необхідність очищення сантехніки. Однак чим замінити дорогий засіб для миття ванни, якщо він закінчився?

Якщо забруднення не є серйозним, можна скористатися звичайним мийним засобом для миття посуду, пише pixelinform. Воно легко впорається з нальотом, що залишився від води.

Потрібно просто нанести кілька крапель мийного засобу на губку та протерти стінки та краї ванни. Через кілька хвилин змийте піну разом із забрудненням струменем води із душової насадки.

Як відчистити і відбілити ванну без спецзасобу: рецепт суміші

Якщо справи серйозніші і ви вирішили не тільки вимити ванну, але і відбілити її, то для цього ви можете використати суміш, що складається з рівних частин харчової та кальцинованої соди. Додайте трохи води до сухих інгредієнтів до отримання густої кашки, а потім натріть ванну цією сумішшю. Після цього, на останньому етапі, промийте ванну оцтом (можна лимонною кислотою) і чистою водою.

Раніше "Телеграф" писав, чим відмити ванну, щоб була білою та сяяла. Потрібно лише два доступні чистячі компоненти.