Зникнуть навіть найстійкіші запахи: хитрощі, як ароматизувати свій туалет

Усі методи прості, ефективні та дешеві

Гігієна ванної кімнати та туалету має бути бездоганною, адже без належного прибирання з’являється бруд, розлучаються бактерії і навіть може з’явитися пліснява. І як загальний результат – неприємний запах. Як його позбутися — читайте далі.

Щоб продезінфікувати та надушити туалет, необов’язково купувати потужні та агресивні засоби, пише santeplus. А все тому, що нейтралізувати всі неприємні запахи в туалеті можуть бути підручними засобами вашої кухні.

Як позбутися неприємного запаху в туалеті

Мийним засобом

Просто вилийте пів склянки рідини для миття посуду в унітаз. Зачекайте близько 10-15 хвилин, перш ніж влити літр гарячої води. Залишіть все приблизно на 30-45 хвилин. Це просте рішення ідеально підходить для відновлення блиску вашого туалету та усунення всіх дратівливих запахів.

Харчовою содою

Поставте чашку із цим білим порошком на полицю або над зливним бачком. Поступово ви виявите, що неприємні аромати розсіються, як за помахом чарівної палички. Цей продукт не є токсичним, ви можете безпечно використовувати його для прибирання будинку, навіть у присутності дітей та домашніх тварин. І не забувайте раз на місяць міняти соду у чаші.

Лимоном

Цей цитрусовий фрукт чудово видаляє стійкі запахи та надовго освіжає ванну кімнату. Просто наріжте лимон і покладіть в унітаз, щоб він поглинув неприємні аромати і наповнив приміщення лимонним запахом. Таким чином, він буде ідеальним домашнім дезодорантом для ваших туалетів (його потрібно замінювати раз на тиждень).

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