Засор у раковині розсмокчеться за 15 хвилин: які два підручні засоби прочистять злив

Завдяки простому лайфхаку вода знову почне витікати

Раковини на кухнях та у ванних кімнатах можуть забиватися через залишки мийних засобів, їжі або волосся. Не поспішайте викликати сантехніка, якщо зіткнулися із проблемою засмічення. Розблокувати злив можна легко за допомогою підручних засобів.

Для прочищення каналізації в домашніх умовах знадобиться столовий оцет і харчова сода (або сіль). Дієвим лайфхаком ділиться видання Express.

Щоб прочистити злив і прибрати засмічення в раковині, насипте в дренажну трубу кілька столових ложок харчової соди, а потім влийте приблизно півсклянки оцту. Ви побачите, що це спричинить хімічну реакцію у каналізації з виділенням вуглекислого газу. Простий трюк розсмокче закупорювання.

Потрібно залишити розчин у трубі приблизно на 15 хвилин, а потім змити гарячою водою. Якщо у вас вдома немає харчової соди, замість неї можна використовувати оцет та сіль.

А ось вливати в раковину, де утворилося засмічення, окріп не варто. Це може призвести до розтріскування кераміки, якщо йдеться про ванну кімнату.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху пральної машини. Допоможе лише одне "порожнє прання" з особливими компонентами.