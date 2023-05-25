Брудні кухонні рушники знову будуть як нові: вам потрібна тільки жменя популярної спеції

Прання кухонних рушників більше не буде проблемою

Бувши проблемою всіх кухонь, брудні рушники слід регулярно прати і добре сушити. Вони вбирають всю воду та залишки їжі, і в результаті вони стають брудними та повними бактерій та стійких плям. Однак чи знали ви, що очистити їх можна навіть без прання у машинці.

Розповідаємо про найпростіший і ефективніший лайфхак, як відіпрати рушники з кухні в дуже короткі терміни. Лише один чудодійний компонент допоможе повернути вашим кухонним рушникам колишній вигляд, пише santeplus. І це – харчова сода.

Як випрати брудні кухонні рушники без пральної машини

Абразивні властивості соди можуть протистояти навіть плямам, що в’їлися, на тканині. Це натуральний продукт, який спрощує усі складні прання.

Що потрібно робити:

Візьміть каструлю, сіль, харчову соду та воду; Замочіть усі брудні рушники в каструлі з водою так, щоб вони були покриті, і додайте чайну ложку солі, і дві харчової соди. Поставте воду нагріватися до кипіння, при цьому кілька разів перевертаючи кухонні рушники вилкою або щипцями, щоб вони добре вбирали інгредієнти з усіх боків; Коли вода охолоне, вийміть їх, промийте в холодній воді, відіжміть і розкладіть для сушіння на повітрі.

Для покращення очищення брудних кухонних рушників їх також можна піддати ще одному етапу прання — у пральній машині з вашим звичайним миючим засобом. Але це необов’язково.

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