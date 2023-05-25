Як прибрати неприємний запах у взутті: є кілька корисних хитрощів

Декілька простих лайфхаків допоможуть впоратися з серйозною проблемою

Багато хто стикався з проблемою неприємного запаху у взутті. Особливо вона актуальна у спекотний період, коли ноги можуть сильно потіти. Однак є маса способів, щоб позбавитися цього мінуса і нарешті перестати почуватися дискомфортно.

Прибрати запах можна з використанням спеціальних засобів, які призначені для його усунення, але якщо, наприклад, немає часу вирушити за ними в магазин або ви хочете заощадити кошти, можна скористатися народними методами. "Телеграф" розповість, як упоратися з неприємним запахом у взутті швидко та просто.

Народні засоби

Протирайте зсередини взуття ватним диском, змоченим або в оцті, або в перекисі водню;

Капніть на устілку кілька крапель олії лаванди (якщо немає алергії) або лимонного соку. І лаванда, і лимонний сік знищують мікробів, що викликають запах;

Висипте на ніч у взуття один із засобів — соду, дитячу присипку, активоване вугілля (його потрібно подрібнити й покласти в полотняний пакет);

Покладіть на ніч усередину взуття листя м’яти чи шавлії, чи подрібнену кору дуба. Вони допоможуть швидко впоратися із неприємним запахом у взутті;

Сучасні засоби.

Спреї-дезодоранти для взуття. Вони допомагають швидко та ефективно прибрати неприємний запах;

Для спортивного взуття можна використовувати наклейки з антибактеріальними властивостями;

Спеціальні устілки. Є різні види устілок – одноразові, з активованим вугіллям, протигрибкові, устілки з натурального нетканого лляного матеріалу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як впоратися з різким запахом поту на одязі. Впорається з цією проблемою допоможе звичайна харчова сода.