Як почистити решітку гриль від іржі: працюючі засоби

Для очищення краще не використовувати хімію

Якщо часто залишати гриль на відкритому повітрі або зберігати решітки у сирому приміщенні, рано чи пізно на них з’явиться іржа. Використовувати для очищення гриля хімію — не найкращий варіант, адже є натуральні засоби, що працюють.

Метод, який ви використовуватимете, залежатиме від того, з якого матеріалу зроблено гриль. Як правило, решітки для барбекю виготовляються із нержавіючої сталі. Більшість людей проводять очищення після кожного використання за допомогою жорсткої дротяної щітки. Це може бути ефективно для видалення іржі з більшості решіток, але може пошкодити обробку гриля з нержавіючої сталі. Нижче наведено кілька способів очищення від іржі решіток гриля. Для початку можна застосувати щадний метод і просуватися вниз за списком, поки іржа не зникне.

Оцет та сіль

Іржаві решітки гриль найкраще очищати нетоксичною речовиною, тому що на них кладеться їжа. Оцет і сіль – їстівні речовини, але вони також видаляють іржу.

Змішайте в мисці дві чашки оцту та одну чашку солі. Помістіть іржаві решітки у великий міцний мішок для сміття. Налийте оцет і сіль у пакет і зав’яжіть його. Залишіть решітку відмокати на ніч. Після замочування зітріть іржу ганчіркою. Сіль має діяти як м’який абразив, зіскрібаючи іржу.

Рослинна олія

Чим більше ви готуватимете на решітці, тим менше м’ясо буде до неї прилипати, бо жир змащує решітку. Жир також запобігає утворенню іржі. Просто після кожного використання змащуйте решітку олією.

Сода

Ще один простий спосіб видалити іржу з решітки — використовувати стару добру харчову соду.

Почистіть гриль м’якою щіткою, щоб видалити якнайбільше іржі. Покладіть решітку на мангал або його аналог і щедро посипте її харчовою содою. Розігрійте мангал і спостерігайте, як харчова сода почне міхуритися і видаляти іржу. Зніміть решітку й дайте їй охолонути, а потім ще раз пройдіться по ній м’якою щіткою.

Наждачний папір

Якщо на решітці є іржа, яка не виводиться, ви можете спробувати наждачний папір. Оберніть наждачним папером кожну поперечину іржавої решітки гриля. Ретельно потріть наждачним папером вгору та вниз.

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