Комбінація, яка творить дива: ефективна хитрість, як очистити плитку від плісняви

Метод підходить як для каменю, фарфору, так і для керамічної плитки.

Цвіль дуже швидко проникає у ванні кімнати, адже це найвологіше приміщення у нашому будинку. Тому важливо відразу боротися з цією проблемою, щоб цвіль не поширювалася далі, і тим більше щоб вона не зашкодила вашому здоров’ю.

Як зазначає портал santeplus, у разі появи цвілі у вашій ванні не варто відразу хапатися за хлорку або іншу агресивну хімію. А все тому, що є одна проста комбінація, яка творить чудеса і усуває та запобігає утворенню та розвитку цих грибків.

Як видалити цвіль у ванній

Найбільш поширена формула в цьому випадку змішати в мисці трохи теплу воду і столову ложку рідини для миття посуду. Після цього отриманим розчином за допомогою використаної зубної щітки натріть шви плитки. Цей спосіб підійде, якщо цвіль ось-ось з’явилася.

Для більшої ефективності, є повніший рецепт: змішайте 1/2 склянки харчової соди, 1/4 склянки перекису водню та 1 чайну ложку засобу для миття посуду. Пасту, яку ви отримаєте, нанесіть на стики почорнілих плиток і залиште приблизно на 20 хвилин. Після змийте та чистою тканиною з мікрофібри видаліть надлишки пасти.

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