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Весь бруд зійде за 5 хвилин: як почистити шторку для ванної

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Цей аксесуар потребує регулярного очищення
Цей аксесуар потребує регулярного очищення. Фото freepik.com

Усього два аптечні засоби позбавлять вас від рудих плям на шторці

Через погану якість води та відсутність регулярного чищення на шторці в душі з часом з’являються іржаві патьоки. Але це зовсім не означає, що вона зіпсована і потрібно терміново бігти до господарського магазину за новою. Повернути колишній вигляд шторці для ванної допоможуть два аптечні засоби, які є практично в кожному домі.

Щоб очистити шторку від рудих потік, вам знадобляться перекис водню та нашатирний спирт. Змішайте два засоби в пропорції 1 частину перекису та 3 частини нашатирю. Отриманий розчин нанесіть на забруднені ділянки. Почекайте 5 хвилин. Засобу потрібно дати час, щоб подіяти.

Після цього візьміть щітку і протріть плями. Весь бруд миттю зійде і вам залишиться тільки сполоснути шторку. Якщо частина забруднень залишилася, повторіть процедуру ще раз.

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Теги:
#Прибирання #Перекис водню #Лайфхак #Нашатирний спітр