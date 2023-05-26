Весь бруд зійде за 5 хвилин: як почистити шторку для ванної

Усього два аптечні засоби позбавлять вас від рудих плям на шторці

Через погану якість води та відсутність регулярного чищення на шторці в душі з часом з’являються іржаві патьоки. Але це зовсім не означає, що вона зіпсована і потрібно терміново бігти до господарського магазину за новою. Повернути колишній вигляд шторці для ванної допоможуть два аптечні засоби, які є практично в кожному домі.

Щоб очистити шторку від рудих потік, вам знадобляться перекис водню та нашатирний спирт. Змішайте два засоби в пропорції 1 частину перекису та 3 частини нашатирю. Отриманий розчин нанесіть на забруднені ділянки. Почекайте 5 хвилин. Засобу потрібно дати час, щоб подіяти.

Після цього візьміть щітку і протріть плями. Весь бруд миттю зійде і вам залишиться тільки сполоснути шторку. Якщо частина забруднень залишилася, повторіть процедуру ще раз.

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