Всього один засіб віджене від вашого будинку мурах, мух, бліх, попелицю і комарів: просто загляньте на свою кухню

Цей засіб 100% є у кожного на кухні

Втомилися від колонії мух, мурах та інших комах, які оселилися у вашому будинку? І ще більше від купівлі різних засобів проти них? Чому б не замінити цю хімію простим та екологічним засобом із вашої кухні.

Вам потрібний оцет, пише santeplus. Він відомий своєю потужною очищувальною та знежирювальною здатністю, тому його охоче використовують у домашніх умовах. Завдяки своїй універсальності ви також можете використовувати його для захисту від надокучливих комах.

Які комахи ненавидять запах оцту?

Мурахи — ніщо не зрівняється з розпорошенням оцту (розбавленого чи чистого) у мурашниках або різних місцях, які вони часто відвідують. Його сильний запах відлякає їх.

Мухи – плодових мушок приваблює яблучний оцет. Таким чином, ви можете зловити їх у пастку: змішайте цей продукт із цукром у мисці, та накрийте поліетиленовою плівкою. Зробіть у ній кілька отворів, щоб мухи могли поринути усередину. І вуаля, вони більше не зможуть вибратися і залишаться всередині, що застрягли.

– плодових мушок приваблює яблучний оцет. Таким чином, ви можете зловити їх у пастку: змішайте цей продукт із цукром у мисці, та накрийте поліетиленовою плівкою. Зробіть у ній кілька отворів, щоб мухи могли поринути усередину. І вуаля, вони більше не зможуть вибратися і залишаться всередині, що застрягли. Попелиця — кілька бризок суміші води з оцтом на ваші рослини, і ви більше не почуєте про цих набридливих маленьких шкідників.

— кілька бризок суміші води з оцтом на ваші рослини, і ви більше не почуєте про цих набридливих маленьких шкідників. Комарі — інтенсивний запах оцту ідеально підходить для відлякування цих кровопивців від вашої оселі. Залиште біля вікна миску оцту, і ці комахи не залетять до вашої оселі.

Блохи — оцет також є відмінним природним засобом для знищення бліх, які можуть кружляти навколо вашого вихованця. Змішайте в рівних частинах миску оцту та миску води, і використовуйте засіб під час купання тварини після шампуню. Потім вимийте вихованця чистою водою, щоб видалити залишки оцту.

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