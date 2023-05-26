Для хрусткої скоринки: коли солити смажену картоплю, щоб страва не стала катастрофою

Щоб шматочки були ціленькими та золотистими

Всі люблять апетитну підсмажену картопельку. Її нескладно готувати, але й зіпсувати легко. Ми писали, як себе поводити з кришкою від сковорідки в процесі приготування. Тепер розглянемо ще одну важливу деталь — додавання солі.

Щоб картопля не стала катастрофою, важливо додати сіль в правильний момент. Коли цей момент настає, розповіли на ProstoWay.

Коли солити картоплю під час смаження

Хочете хрумку картоплю зі смачною золотою скоринкою? Для цього треба не лише правильно готувати саму картоплю, а й своєчасно її солити. Інакше вона буде більше вареною, ніж смаженою.

Хрумка скоринка зовні та ніжна консистенція всередині вийде, якщо посолити картоплю після приготування або за кілька хвилин до зняття з вогню. Інакше картопля пустить сік і на смак буде більш вареною, ніж смаженою. Звісно, це все одно буде смачно, але ефекту скоринки не вдасться досягти.

Щоб картопля точно була хрумкою, після миття промокніть її паперовими рушниками. Так зайва волога не буде заважати під час смаження. В кінці приготування слід додавати не лише сіль, а й інші додатки: прянощі, свіжий часник, зелень тощо. Інакше вони просто згорять ще до того, як картопля приготується. Також ми писали, як смачно приготувати картопляне пюре.