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Ванна знову блищатиме і сяятиме чистотою: захопіть із кухні всього два інгредієнти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Використовуючи цей трюк, ви зможете зберегти свою ванну білою та чистою
Використовуючи цей трюк, ви зможете зберегти свою ванну білою та чистою. Фото pexels.com

Спосіб також підходить для раковин та душових кабін.

Згодом у ванні накопичуються всілякі забруднення. Через вапняний наліт, залишки мила, зубного каменю та інші сліди ванна зрештою втрачає свій блиск і білизну. На щастя, є просте та ефективне розв'язання цієї проблеми.

Використовуючи всього два популярні інгредієнти, ванна у вашій ванній кімнаті знову набуде свого блиску і білизни, пише портал santeplus. Комбінації оцту та рідини для миття посуду достатньо, щоб ваша ванна знову засяяла.

Як очистити ванну до блиску

Вам знадобляться:

  • 30 мл оцту;
  • 15 мл рідини для миття посуду;
  • розпилювач.

Спочатку налийте оцет в миску або іншу глибоку місткість і нагрійте в мікрохвильовій печі протягом однієї хвилини. Після нагрівання перелийте його в пляшку з розпилювачем, потім додайте рідину для миття посуду і змішайте все разом, обережно струсивши пляшку з розпилювачем. Потім розпорошіть розчин на ванну і залиште на 30 хвилин. Після цього протріть поверхню губкою, перш ніж змити все теплою водою.

Зверніть увагу, що цей розчин, що чистить, також можна використовувати для очищення душу і раковини, зокрема, завдяки противапняним і антисептичним властивостям оцту.

Раніше ми розповідали, як очистити шви між плиткою у ванній за 15 хвилин. З цим лайфхаком від плісняви не залишиться сліду.

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#Прибирання #Ванна #Ванна #Лайфхак