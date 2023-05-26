Ванна знову блищатиме і сяятиме чистотою: захопіть із кухні всього два інгредієнти
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Спосіб також підходить для раковин та душових кабін.
Згодом у ванні накопичуються всілякі забруднення. Через вапняний наліт, залишки мила, зубного каменю та інші сліди ванна зрештою втрачає свій блиск і білизну. На щастя, є просте та ефективне розв'язання цієї проблеми.
Використовуючи всього два популярні інгредієнти, ванна у вашій ванній кімнаті знову набуде свого блиску і білизни, пише портал santeplus. Комбінації оцту та рідини для миття посуду достатньо, щоб ваша ванна знову засяяла.
Як очистити ванну до блиску
Вам знадобляться:
- 30 мл оцту;
- 15 мл рідини для миття посуду;
- розпилювач.
Спочатку налийте оцет в миску або іншу глибоку місткість і нагрійте в мікрохвильовій печі протягом однієї хвилини. Після нагрівання перелийте його в пляшку з розпилювачем, потім додайте рідину для миття посуду і змішайте все разом, обережно струсивши пляшку з розпилювачем. Потім розпорошіть розчин на ванну і залиште на 30 хвилин. Після цього протріть поверхню губкою, перш ніж змити все теплою водою.
Зверніть увагу, що цей розчин, що чистить, також можна використовувати для очищення душу і раковини, зокрема, завдяки противапняним і антисептичним властивостям оцту.
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